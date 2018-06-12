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800 человек останутся без помощи: спасательное отделение закрыто на шахте в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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800 человек останутся без помощи: спасательное отделение закрыто на шахте в Кушве

12 июня, 10:30Происшествия
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