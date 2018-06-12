800 человек останутся без помощи: спасательное отделение закрыто на шахте в Кушве
12 июня, 10:30Происшествия
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На кушвинской шахте «Южная», где работают более 800 человек, закрыли горноспасательное отделение.
Сюжеты: Кушва
Рабочие шахты опасаются, что в случае возникновения ЧС нехватка спасателей может привести к трагическим последствиям, поскольку ближайший населенный пункт, откуда может прийти помощь – это Нижний Тагил, который расположен в часе езды от Кушвы.
По словам рабочих, отделение уже закрыто, пенсионеров сократили, некоторых шахтеров перевели на работу в другие цеха, остальных уволили.
Напомним, что в 2015 году на шахте произошел взрыв. Тогда спасатели из-под земли эвакуировали 89 горняков, троих человек спасти не удалось, пишет «Мой город».
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