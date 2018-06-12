Остались без крова: частный дом полностью сгорел в Березовском (ФОТО)

Как предполагают хозяева, очаг возгорания был в захламленном гараже, а причина пожара — замыкание проводки.

В доме проживала многодетная семья: двое взрослых и четверо детей. Никто из них не пострадал, так как все члены семьи успели вовремя выбежать из горящего дома. Однако из-за пожара теперь семья осталась без крова, пишет «Вечерний Екатеринбург».