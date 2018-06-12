Остались без крова: частный дом полностью сгорел в Березовском (ФОТО)
12 июня, 12:40Происшествия
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Ночью 12 июня в Березовском на улице Варлакова, 69 сгорел частный дом. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров.
Как предполагают хозяева, очаг возгорания был в захламленном гараже, а причина пожара — замыкание проводки.
В доме проживала многодетная семья: двое взрослых и четверо детей. Никто из них не пострадал, так как все члены семьи успели вовремя выбежать из горящего дома. Однако из-за пожара теперь семья осталась без крова, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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Фото: Е1.ru
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