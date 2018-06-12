Три частных дома горят по улице Калинина на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В Нижнем Тагиле вечером 12 июня примерно в 21:50 горели несколько домов на улице Калинина в Дзержинском районе.
Судя по кадрам с места, огнём охвачены дома №16, 18, 20 и 22.
Местные жители сообщали, что на место приехали спасатели и полицейские. На пожаре работали три спецмашины.
Тагильчане сообщали, что люди останавливались на автомобилях и смотрели на пожар, тем самым создавая пробку, из-за которой пожарные машины не могли проехать.
Очевидцы сообщают, что помимо частных домов пожаром охвачены бани и иные надворные постройки.
Один из жильцов бросился спасать собаку породы алабай рассказали TagilCity.ru очевидцы.
Окна в девятиэтажном доме горячие. Два деревянных дома в середине выгорели дотла сообщают люди.
Причины возгорания неизвестны. Спасатели работают над тем, чтобы как можно оперативнее ликвидировать пожар. О возможных жертвах никакой информации пока нет, однако очевидцы сообщают, что на место приехала скорая с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.
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