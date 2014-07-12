В Нижнем Тагиле молодой человек с оружием пытался получить безвозмездный «быстрый кредит» (ФОТО)

Он забрал двадцать три с половиной тысячи рублей и скрылся. Камеры наблюдения, находившиеся в павильоне, четко зафиксировали происходящее. Фотографии с приметами молодого человека были розданы всем комплексным силам полиции. Раскрытие столь дерзкого пятничного преступления в «час пик» поставил на личный контроль начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Ежедневно ориентировки с приметами налётчика на инструктажах раздавали всему личному составу полиции.

В четверг, похожего на грабителя мужчину на проспекте Ленина заметил сотрудник полиции, который был не при исполнении, а на выходном. Тем не менее, он связался с дежурной частью. Незамедлительно выехавший на место наряд задержал и доставил подозреваемого в отдел полиции №16.

Там, в отделе полиции, у задержанного обнаружили муляж обреза, которым он и угрожал кассиру. В разговоре с сотрудниками уголовного розыска мужчина свою вину не отрицал, но при обыске его дома в посёлке Зональный похищенной суммы не оказалось. Инспектор патрульно-постовой службы полиции роты №2 старший лейтенант полиции Юрий Репьев, пожертвовавшим выходным, чтобы задержать налётчика, будет поощрен правами начальника управления полиции.

Налетчиком оказался ранее судимый 32-летний мужчина, работал на предприятии города. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж). Дзержинским районным судом он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.