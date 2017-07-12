29-летний осужденный сбежал из колонии-поселения Камышловского МО: объявлен розыск (ФОТО, ВИДЕО)

За совершения побега из колонии-поселения в поселке Восточном Камышловского района разыскивается осужденный Колчанов Олег Романович, 29 лет.

10 июля он покинул свое место отбывания наказания. В настоящее время его место нахождения остается неизвестным.

Сведения о разыскиваемом:

12 января 2017 Белоярским районным судом Колчанов приговорен к трем годам девяти месяцам колонии-поселения за преступления, совершенные по статьям «кража» и «применение насилия в отношении представителя власти». 11 октября 2020 года срок отбывания наказания заканчивается.

Приметы: короткие темные волосы, рост 165 см, среднее коренастое телосложение, узкие плечи. На голове залысины. Зубы желтые, густые дугообразные брови, тонкие губы.

Фото: Отдел розыска ГУФСИН России по Свердловской области

Возможные места, где может появиться разыскиваемый: Сухой Лог, Богданович, Камышлов и районы, прилегающие к ним.

Родился Колчанов Олег Романович 9 июня 1988 года в Курганской области, Щучанском районе, деревне Пуктыш. До ареста проживал в селе Бруснятское Белоярского района.

Видео: Эмиль Салахов

ГУФСИН обрашается к гражданам с просьбой: если кто-то располагает какими-либо сведениями о пропавшем, сообщить об этом по телефонам:

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