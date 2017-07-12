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29-летний осужденный сбежал из колонии-поселения Камышловского МО: объявлен розыск (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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29-летний осужденный сбежал из колонии-поселения Камышловского МО: объявлен розыск (ФОТО, ВИДЕО)

12 июля 2017, 15:35Происшествия
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