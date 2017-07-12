Бродячая собака напала на 3-летнюю девочку в Тюменской области
12 июля 2017, 11:30Происшествия
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Жителей села под Тюменью уже долгое время терроризируют бродячие собаки. Так, накануне от нападения животных пострадала 3-летняя девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет «УралИнформБюро», малышка гуляла со своей 9-летней сестрой. В момент прогулки на девочек набросилась собака, которую они не трогали. Старшему ребенку удалось отбить малышку у животного. Девочка не получила серьезных травм, но ей назначен курс медикаментозного лечения.
На инцидент обратила внимание прокуратура. Начата проверка.
Напомним, в Нижнем Тагиле на днях собака загрызла мужчину. Также ранее в городе произошел инцидент с нападением домашнего пса на местных жителей, потребовалась помощь полиции.
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