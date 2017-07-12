Бродячая собака напала на 3-летнюю девочку в Тюменской области

Как пишет «УралИнформБюро», малышка гуляла со своей 9-летней сестрой. В момент прогулки на девочек набросилась собака, которую они не трогали. Старшему ребенку удалось отбить малышку у животного. Девочка не получила серьезных травм, но ей назначен курс медикаментозного лечения.