Школьник после отдыха в нижнетагильском санатории «Руш» попал в больницу со следами побоев и обострением бронхиальной астмы

Мать одного из отдыхающих в санатории «Руш» 13-летнего мальчика обратилась в полицию. Она сообщила, что в отношении ее ребенка совершено преступление. Женщина рассказала, что в оздоровительном учреждении происходят события, больше похожие на издевательства в концлагере, сообщает URA.RU.

Ее сын страдает бронхиальной астмой, поэтому в санаторий она отправила мальчика, чтобы поправить здоровье своего ребенка. Вместо этого здоровье его ухудшилось.

В медкарте подростка, имевшейся у медиков санатория, было написано заболевание Егора. К тому же, ему противопоказано применение трав в лечении. Тем не менее, ребенку давали травяные коктейли. Когда мать узнала об этом, она позвонила медсестре и сообщила о том, что ее сыну стало хуже. Медицинский работник ответила: «А я здесь при чем?»

Также в профилактории сложилась ненормальная психологическая обстановка. Старшие ребята издевались и били младших, вымогали у них деньги и запрещали сообщать об этом родителям, запугивая детей.

5 июля, через 10 дней пребывания в санатории, женщина забрала сына домой. В этот же день, ночью, его госпитализировали в невьянскую больницу с приступом астмы. У ребенка еще в оздоровительном учреждении началась бронхиальная обструкция.

Также судмедэксперт зафиксировал на теле мальчика следы побоев. Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, так прокомментировал ситуацию:

Действительно, в дежурную часть ОВД Невьянска по данному факту поступило и зарегистрировано заявление. Собранный материал органы внутренних дел в самое ближайшее время направят в Нижний Тагил по месту совершения преступления. К выяснению обстоятельств произошедшего подключатся инспекторы ПДН Нижнего Тагила. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Главврач санатория-профилактория «Руш» отказалась комментировать случившееся, заявив, что ничего не знает об этом. Хотя мать избитого подростка, Раиля, считает, что сотрудники знают о происходящем, но ничего не предпринимают: ведь за путевки заплачено.