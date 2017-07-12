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Школьник после отдыха в нижнетагильском санатории «Руш» попал в больницу со следами побоев и обострением бронхиальной астмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник после отдыха в нижнетагильском санатории «Руш» попал в больницу со следами побоев и обострением бронхиальной астмы

12 июля 2017, 14:40Происшествия
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