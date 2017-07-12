Задержка с доставкой посылок и возмущения клиентов довели работника почты в Екатеринбурге до сердечного приступа

В одном из почтовых отделений уральской столицы скопилось множество почтовых отправлений: посылок, бандеролей и других мелких пакетов. Их количество достигло 150, по словам самих сотрудников «Почты России»,

Возмущенные жители близлежащих домов многократно высказывали свое недовольство задержками в получении, звонили в соответствующие инстанции, высказывались об этом в соцсетях. Но ситуация оставалась той же.

В почтовом отделении на данном участке работы находился только один человек. Мужчина не успевал выполнять все свои обязанности, так как попросту не хватало рук: дефицит кадров на почте наблюдается практически везде.

В результате Алексея – так зовут почтового работника – увезли с рабочего места с сердечным приступом, сообщает Е1.RU. После случившегося на помощь данному отделению была направлена бригада специалистов Екатеринбургского почтамта. В ближайшее время будет решаться вопрос об изменении штатного расписания, так как данный жилой район разрастается, и работников на весь объем работы стало не хватать.