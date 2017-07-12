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Задержка с доставкой посылок и возмущения клиентов довели работника почты в Екатеринбурге до сердечного приступа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержка с доставкой посылок и возмущения клиентов довели работника почты в Екатеринбурге до сердечного приступа

12 июля 2017, 16:15Происшествия
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