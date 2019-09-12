Екатеринбуржец осуждён на 9 лет 10 месяцев за смертельное избиение сожительницы
45-летний житель Екатеринбурга получил около 10 лет тюремного срока за то, что до смерти избил сожительницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного следствия установлено, что 6 апреля 2019 года в квартире на Старой Сортировке между подсудимым и его сожительницей возник конфликт. Мужчина начал кулаками избивать потерпевшую, а потом сдавил ей горло и вытолкнул на лестницу.
Там он толкнул её, женщина по лесенкам скатилась вниз и упала, после чего подсудимый продолжил наносить удары ногами и руками. Потерпевшая потеряла сознание, и сожитель перетащил её в квартиру, где от полученных травм она скончалась.
Вину подсудимый признал частично, пояснив, что избивал сожительницу только в квартире, а с лестницы она упала сама. Однако в ходе экспертизы доказано, что по своему характеру травмы не могли образоваться из-за падения.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.