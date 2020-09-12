Под Нижним Тагилом при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека

Под Нижним Тагилом при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека

Сегодня, 21:18ПроисшествияPhoto: Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
11 сентября на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло лобовое ДТП с пострадавшими, пишет E1.

По не уточненным данным 50‑летний водитель Volkswagen Tiguan начал обгон и создал помеху для Geely. Чтобы избежать столкновения с Volkswagen, водитель Geely съехал на обочину. В результате его занесло, он вылетел на «встречку» и врезался в Mercedes.

Водитель и пассажир Mercedes были доставлены в ЦГБ Нижнего Тагила. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день 11 сентября в Нижнем Тагиле водитель «скорой» без включенного спецсигнала и проблесковых маячков выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с Renault Sandero. В ДТП пострадали две девочки шести и девяти лет, их осмотрели врачи в ЦГБ № 2 и отпустили домой.

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