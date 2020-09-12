Под Нижним Тагилом при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека

В этот же день 11 сентября в Нижнем Тагиле водитель «скорой» без включенного спецсигнала и проблесковых маячков выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с Renault Sandero. В ДТП пострадали две девочки шести и девяти лет, их осмотрели врачи в ЦГБ № 2 и отпустили домой.