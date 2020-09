Ехал без маячков: в Нижнем Тагиле двое детей попали в больницу после ДТП со "скорой"

11 сентября в ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи и Renault Sandero пострадали две девочки, пишет АН "Все новости".

Video: Отдел пропаганды ГИБДД Столкновение произошло около 18.00 на Свердловском шоссе 31, напротив ТЦ DEPO. "Скорая", под управлением 32-летнего мужчины, двигалась в направлении поселка Старатель. Автомобиль Renault, которым управлял 33-летний мужчина, двигался во встречном направлении и совершал поворот на прилегающую территорию торгового центра. Водитель машины скорой медицинской помощи, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение. На автомобиле не были включены специальный звуковой сигнал и проблесковый маячок. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки шести и девяти лет. Их доставили в ЦГБ №2 для оказания медицинской помощи, а затем отпустили домой. На месте происшествия инспекторы ДПС опросили участников происшествия и произвели необходимые замеры. Причина аварии будет названа позднее. 10 сентября около 10.00 произошло ДТП с участием трамвая. Автомобиль ВАЗ-2112 совершал разворот с нарушением ПДД, когда его протаранил трамвай. В Нижнем Тагиле трамвай протаранил «колбасой» машину

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter