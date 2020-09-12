Ехал без маячков: в Нижнем Тагиле двое детей попали в больницу после ДТП со "скорой"

Столкновение произошло около 18.00 на Свердловском шоссе 31, напротив ТЦ DEPO. "Скорая", под управлением 32-летнего мужчины, двигалась в направлении поселка Старатель. Автомобиль Renault, которым управлял 33-летний мужчина, двигался во встречном направлении и совершал поворот на прилегающую территорию торгового центра. Водитель машины скорой медицинской помощи, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение. На автомобиле не были включены специальный звуковой сигнал и проблесковый маячок.