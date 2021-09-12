Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой

Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой
Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: 1MI
Житель одного из домов на улице Союзная в Екатеринбурге забаррикадировался в своей квартире с гранатой. Жители дома были экстренно эвакуированы.

У мужчины произошёл конфликт с женой, пишет Е1 со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, женщина решила уйти. В ответ на это мужчина сказал, что если она обратится за помощью в полицию, то последствия будут печальными. Однако женщина все равно сообщила о произошедшем правоохранителям.

По указанному адресу, по словам Горелых, прибыл наряд полиции, а также сотрудники Росгвардии. Мужчина был задержан, его личность установлена.

Нарушителем оказался местный житель 1977 года рождения. Он работает водителем «ГАЗели».

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