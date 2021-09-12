Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой

У мужчины произошёл конфликт с женой, пишет Е1 со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По его словам, женщина решила уйти. В ответ на это мужчина сказал, что если она обратится за помощью в полицию, то последствия будут печальными. Однако женщина все равно сообщила о произошедшем правоохранителям.
По указанному адресу, по словам Горелых, прибыл наряд полиции, а также сотрудники Росгвардии. Мужчина был задержан, его личность установлена.
Нарушителем оказался местный житель 1977 года рождения. Он работает водителем «ГАЗели».