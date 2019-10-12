В Екатеринбурге бывший сотрудник ЧОП выстрелил 17-летнему парню в ногу

Мужчина по имени Павел рассказал, что вечером он со своей девушкой шёл домой. Рядом с подъездом стояла компания из 4-5 человек. Один из них окликнул Павла по имени и позвал поговорить.

Мы отошли. Он был в сильном алкогольном опьянении. Начал говорить, что он когда-то где-то со мной встречался, и стал с меня трясти деньги,рассказал Павел.

Парень, по словам бывшего сотрудника ЧОП, начал угрожать ему ножом. В ответ мужчина достал травматический пистолет и предупредил, что будет стрелять (разрешение на ношение оружия у него имеется).

Он схватил пистолет, в котором уже был патрон, и пытался его отобрать. Произошел непроизвольный выстрел, пуля попала ему в ногу. Но он продолжал пытаться отобрать пистолет, произошёл ещё один выстрел. Пуля попала в землю,добавил Павел.

После этого парень убежал. Мужчина утверждает, что сразу же собрался идти в полицию, но правоохранители приехали сами. В отделении Павел узнал, что пристававший к нему молодой человек — несовершеннолетний.

В полиции мужчину продержали 12 часов, но обвинение не предъявили. Также, по словам Павла, потерпевшего удалось опросить не сразу — он был сильно пьян. Свидетели конфликта также не опрошены.