В Екатеринбурге бывший сотрудник ЧОП выстрелил 17-летнему парню в ногу
Вечером 9 октября в Екатеринбурге на улице Ватутина мужчина, который ранее работал в ЧОП, ранил в ногу 17-летнего парня. По словам стрелявшего, подросток угрожал ему ножом, пишет Е1.
Мужчина по имени Павел рассказал, что вечером он со своей девушкой шёл домой. Рядом с подъездом стояла компания из 4-5 человек. Один из них окликнул Павла по имени и позвал поговорить.
Мы отошли. Он был в сильном алкогольном опьянении. Начал говорить, что он когда-то где-то со мной встречался, и стал с меня трясти деньги,рассказал Павел.
Парень, по словам бывшего сотрудника ЧОП, начал угрожать ему ножом. В ответ мужчина достал травматический пистолет и предупредил, что будет стрелять (разрешение на ношение оружия у него имеется).
Он схватил пистолет, в котором уже был патрон, и пытался его отобрать. Произошел непроизвольный выстрел, пуля попала ему в ногу. Но он продолжал пытаться отобрать пистолет, произошёл ещё один выстрел. Пуля попала в землю,добавил Павел.
После этого парень убежал. Мужчина утверждает, что сразу же собрался идти в полицию, но правоохранители приехали сами. В отделении Павел узнал, что пристававший к нему молодой человек — несовершеннолетний.
В полиции мужчину продержали 12 часов, но обвинение не предъявили. Также, по словам Павла, потерпевшего удалось опросить не сразу — он был сильно пьян. Свидетели конфликта также не опрошены.
В полиции рассказали, что по данному инциденту ведётся расследование. В отношении Павла заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».