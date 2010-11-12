Новое ограбление Сбербанка: банкомат с 1,5 миллионами рублей похищен из магазина

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, криминальная история произошла в ночь на 11 ноября в селе Косулино Белоярского района. В банкомате находилось 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники проникли в магазин на улице Ленина, подобрав ключи, срезали крепежные болты и вынесли из здания банкомат Сбербанка России, стоявший у входа. Магазин был оборудован сигнализацией и камерами видеонаблюдения, однако они таинственным образом оказались отключены. Сам банкомат был оборудован сигнализацией с выходом на службу безопасности головного офиса банка, однако и эта защита почему-то не сработала,— отметил Валерий Горелых. По его словам, сыщики проверяют алиби всех работников магазина, поскольку есть подозрение, что злоумышленникам кто-то «помог», отключив сигнализацию и видеокамеры.