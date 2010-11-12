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Новое ограбление Сбербанка: банкомат с 1,5 миллионами рублей похищен из магазина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новое ограбление Сбербанка: банкомат с 1,5 миллионами рублей похищен из магазина

12 ноября 2010, 17:46ПроисшествияАнка
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