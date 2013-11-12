Молодого человека из Литвы разыскивает тагильская полиция: кредитные аферы (ФОТО)

На сегодняшний день в полицию обратились две жительницы Нижнего Тагила, которые, по их словам, стали жертвами обманщика. Одна из них – его бывшая супруга, которую он уговорил оформить кредит на 150 тысяч рублей, оставив женщину вместе с 12-летним сыном практически без средств к существованию. Еще одна тагильчанка, обратившаяся в полицию, пояснила, что «попалась на удочку» по объявлению в рекламной газете. Связавшись по телефону с мужчиной, она договорилась о встрече. С первого взгляда незнакомец с приятным прибалтийским акцентом расположил девушку к себе и пообещал помощь в быстром оформлении кредита, правда с одним условием: кредит будет оформлен не на 100 тысяч, как хотела девушка, а на четыреста, выплаты по оставшейся сумме мужчина будет компенсировать. Но, когда кредит был оформлен, мужчина перестал отвечать на звонки и исчез.