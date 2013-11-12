Молодого человека из Литвы разыскивает тагильская полиция: кредитные аферы (ФОТО)
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка по фактам мошеннических действий в сфере кредитования. В рамках проводимой проверки устанавливается местонахождение гражданина республики Литва, уроженца г. Кельме Вайдаса Стрелкаускиса, 29.06.1976 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ.
На сегодняшний день в полицию обратились две жительницы Нижнего Тагила, которые, по их словам, стали жертвами обманщика. Одна из них – его бывшая супруга, которую он уговорил оформить кредит на 150 тысяч рублей, оставив женщину вместе с 12-летним сыном практически без средств к существованию. Еще одна тагильчанка, обратившаяся в полицию, пояснила, что «попалась на удочку» по объявлению в рекламной газете. Связавшись по телефону с мужчиной, она договорилась о встрече. С первого взгляда незнакомец с приятным прибалтийским акцентом расположил девушку к себе и пообещал помощь в быстром оформлении кредита, правда с одним условием: кредит будет оформлен не на 100 тысяч, как хотела девушка, а на четыреста, выплаты по оставшейся сумме мужчина будет компенсировать. Но, когда кредит был оформлен, мужчина перестал отвечать на звонки и исчез.
Дело в том, что Стрелкаускис ранее уже судим, как организатор преступной группы, проворачивавшей аферы с оформлением кредитов. Три года он провел в местах лишения свободы, где отбывал наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ, и освободился в 2012 году.
В настоящее время по месту регистрации мужчина не проживает. По имеющейся оперативной информации, он продолжает свою преступную деятельность.
Сотрудники полиции просят граждан, кому что-либо известно о местонахождении Стрелкаускиса, а также тех, кто пострадал от его действий, но до сих пор не заявил в органы внутренних дел, обратиться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7, каб. 303 или по тел. 97-60-93.
Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила
© TagilCity.ru по данным МВД Нижнего Тагила