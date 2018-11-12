Медведь откусил кисть пьяной жительнице Алапаевска

Находясь в алкогольном опьянении женщина решила покормить медведя и просунула в клетку руку с едой. Животное схватило ее, пытаясь затянуть в клетку, и полностью откусило кисть. Также у пострадавшей повреждены предплечье и ключица.

Женщина была экстренно доставлена в Алапаевскую городскую больницу. По словам главврача Александра Павловских, врачи провели операцию по спасению конечности.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Также собственную проверку провели сотрудники прокуратуры, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.