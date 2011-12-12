Генеральный директор Алапаевского асбестового рудника, не заплативший больше 4 миллионов налогов, предстанет перед судом

Он обвиняется по части первой статьи 199.1 и 199.2 Уголовного Кодекса РФ, а именно неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Сокрытие налогов директором предприятия были совершены более чем в течение года с конца 2009 года по начало 2011 года на общую сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Деньги скрывались путем якобы расчетов предприятия со сторонними организациями. Кроме того, директор, зная о задолженности предприятия перед государством на сумму более 2 миллионов рублей, сокрыл более 12 миллионов рублей, за счет которых предприятие могло бы погасить задолженность по налогам.