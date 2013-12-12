Вчера в Нижнем Тагиле Камаз наехал на пенсионерку (ФОТО)
12 декабря 2013, 16:00Происшествия
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Вчера в Нижнем Тагиле один из 64-х случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам закончился неприятным инцидентом.
В дорожно-транспортном происшествии пострадала 64-летняя женщина. Вчера вечером в 17:40 водитель Камаза (мужчина 1962 года рождения), следуя со стороны улицы Черных в сторону улицы Космонавтов по улице Фрунзе, напротив дома номер 19, наехал на пенсионерку. Она, в свою очередь, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Так, после оказания медицинской помощи, женщина была отпущена домой, к несчастью, убедившись в том, что на пешеходном переходе не всегда безопасно.
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Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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