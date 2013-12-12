Вчера в Нижнем Тагиле Камаз наехал на пенсионерку (ФОТО)

В дорожно-транспортном происшествии пострадала 64-летняя женщина. Вчера вечером в 17:40 водитель Камаза (мужчина 1962 года рождения), следуя со стороны улицы Черных в сторону улицы Космонавтов по улице Фрунзе, напротив дома номер 19, наехал на пенсионерку. Она, в свою очередь, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.