Кирпич, а не взрывчатка: почему в Нижнем Тагиле была оцеплена улица Островского

В пресс-службе МВД пояснили, действительно, в десятом часу вечера в отдел полиции раздался звонок. Мужчина на другом конце провода сообщал, что на остановке он обнаружил пакет с неизвестным содержимым.

По этому сигналу на место отправились все экстренные службы. Было сформировано специальное оцепление. В итоге выяснилось, что в пакете был обыкновенный кирпич. Напомним, в конце декабря сигнал о неизвестном пакете на вокзале также оказался ложным.