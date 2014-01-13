Кирпич, а не взрывчатка: почему в Нижнем Тагиле была оцеплена улица Островского
13 января 2014, 16:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как ранее сообщал городской портал TagilCity.ru, в минувшую субботу на остановке Островского собрались все экстренные службы города – скорая, полиция и пожарные. Тагильчане были крайне обеспокоены происходящим, в редакцию TagilCity.ru поступали вопросы от взволнованных пользователей.
В пресс-службе МВД пояснили, действительно, в десятом часу вечера в отдел полиции раздался звонок. Мужчина на другом конце провода сообщал, что на остановке он обнаружил пакет с неизвестным содержимым.
По этому сигналу на место отправились все экстренные службы. Было сформировано специальное оцепление. В итоге выяснилось, что в пакете был обыкновенный кирпич. Напомним, в конце декабря сигнал о неизвестном пакете на вокзале также оказался ложным.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей