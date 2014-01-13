В Нижнем Тагиле из дома ушла девушка и не вернулась до сих пор. Полиция обращается к горожанам
13 января 2014, 17:15Происшествия
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В первый день Нового года около трех часов ночи 17-летняя Наталья Кияткина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области в Нижнем Тагиле, девушка среднего роста и плотного телосложения. У Натальи голубые глаза и крашеные светло-каштановые волосы.
Тагильчанка была одета в бежевый пуховик с капюшоном, темно-серое платье и черные кроссовки. Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто располагает информацией о Наталье, позвонить по телефонам 97-60-32 или 97-64-23.
Одна из пользовательниц паблика «Типичный Тагильчанин» добавила комментарий, в котором сообщает, что Наташа уходит из дома не впервые.
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