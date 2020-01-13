В Екатеринбурге участковый задержан по подозрению в получении взятки в 70 тыс рублей

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, операция была проведена в конце декабря 2019 года оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка. На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Материалы дела были переданы в Следственный комитет РФ по Свердловской области для принятия процессуального решения.