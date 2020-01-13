В Екатеринбурге участковый задержан по подозрению в получении взятки в 70 тыс рублей
Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге был задержан участковый отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу майор Айдын Рустамов. Он подозревается в получении взятки в 70 тысяч рублей, сообщает E1.
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По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, операция была проведена в конце декабря 2019 года оперативниками подразделения собственной безопасности полицейского главка. На данный момент по факту инцидента проводится проверка.
Материалы дела были переданы в Следственный комитет РФ по Свердловской области для принятия процессуального решения.
Как сообщает Znak со ссылкой на собственные источники, взятка была получена майором от уроженца одной из южных республик за оказание содействия в оформлении документов.
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