20 екатеринбуржцев эвакуированы из-за возгорания кабеля в подъезде жилого дома (ФОТО)
13 февраля, 09:00Происшествия
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В Екатеринбурге на улице Карла Маркса вечером 12 февраля произошёл пожар, в результате которого потребовалась эвакуация жильцов.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что пожар произошёл в подъезде дома № 40 – горели восемь погонных метров кабеля. Возгорание старых алюминиевых проводов случилось после того, как кто-то из жильцов поработал перфоратором.
Подъезд и часть квартир заволокло дымом. 20 человек были эвакуированы. Многие люди из-за едкого запаха решили на некоторое время перебраться к родственникам, передает «E1.ru».
На месте работали два звена из газодымнозащитной службы. Данных о пострадавших нет.
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Фото: «E1.ru»
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