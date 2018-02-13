20 екатеринбуржцев эвакуированы из-за возгорания кабеля в подъезде жилого дома (ФОТО)

Известно, что пожар произошёл в подъезде дома № 40 – горели восемь погонных метров кабеля. Возгорание старых алюминиевых проводов случилось после того, как кто-то из жильцов поработал перфоратором.

Подъезд и часть квартир заволокло дымом. 20 человек были эвакуированы. Многие люди из-за едкого запаха решили на некоторое время перебраться к родственникам, передает «E1.ru».

На месте работали два звена из газодымнозащитной службы. Данных о пострадавших нет.