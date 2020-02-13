Житель Березовского обвиняется в сексуальном насилии над своими детьми

О действиях отца в феврале этого года рассказали сами дети. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет.

Жена обвиняемого ни о чем не подозревала и до сих пор не верит в случившиеся. Известно, что 33-летний мужчина гражданин Азербайджана. Супруги состояли в официальном браке, и все трое детей общие.