Житель Березовского обвиняется в сексуальном насилии над своими детьми
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Отец двух сыновей и дочери из Березовского обвиняется в сексуальном насилии в отношении своих детей, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.
О действиях отца в феврале этого года рассказали сами дети. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет.
Жена обвиняемого ни о чем не подозревала и до сих пор не верит в случившиеся. Известно, что 33-летний мужчина гражданин Азербайджана. Супруги состояли в официальном браке, и все трое детей общие.
В Березовском городском суде подтвердили информацию об аресте подтвердили, обвиняемый заключен под стражу на два месяца. В следственном отделе по городу Березовскому областного управления СКР от комментариев отказались.
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