В Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть: в полицию отвезли 140 человек

12 февраля в Нижнем Тагиле 140 человек из мечети на улице Восточная, 11 увезли в полицию.

После пятничной молитвы здание оцепил ОМОН. Всех посетителей проверили на наличие документов, затем около 140 человек доставили в отделение полиции. По словам задержанных, их держали в мечети около трех часов, а затем увезли в отдел полиции № 18 на улице Красная, 10. Всех поместили в какой-то подвал, в котором было жутко холодно. Всей толпой в этом холодном подвале мы ещё просидели около трех часов,цитирует задержанных паблик «Инцидент Нижний Тагил». Video: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте. Мужчина возмущается, что такое происходит в разгар пандемии и называет это издевательством. В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru, что данное мероприятие проводило не их ведомство.

