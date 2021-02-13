В Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть: в полицию отвезли 140 человек

После пятничной молитвы здание оцепил ОМОН. Всех посетителей проверили на наличие документов, затем около 140 человек доставили в отделение полиции.
По словам задержанных, их держали в мечети около трех часов, а затем увезли в отдел полиции № 18 на улице Красная, 10.
Всех поместили в какой-то подвал, в котором было жутко холодно. Всей толпой в этом холодном подвале мы ещё просидели около трех часов,цитирует задержанных паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина возмущается, что такое происходит в разгар пандемии и называет это издевательством.
В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru, что данное мероприятие проводило не их ведомство.