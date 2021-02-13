В Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть: в полицию отвезли 140 человек

В Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть: в полицию отвезли 140 человек

Сегодня, 11:56ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
12 февраля в Нижнем Тагиле 140 человек из мечети на улице Восточная, 11 увезли в полицию.

После пятничной молитвы здание оцепил ОМОН. Всех посетителей проверили на наличие документов, затем около 140 человек доставили в отделение полиции.

По словам задержанных, их держали в мечети около трех часов, а затем увезли в отдел полиции № 18 на улице Красная, 10.

Всех поместили в какой-то подвал, в котором было жутко холодно. Всей толпой в этом холодном подвале мы ещё просидели около трех часов,цитирует задержанных паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Video:«Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Мужчина возмущается, что такое происходит в разгар пандемии и называет это издевательством.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru, что данное мероприятие проводило не их ведомство.

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