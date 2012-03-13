Мошенники штамповали детали вагонов, прикрываясь брендом УВЗ

В печах плавили металл для будущих контрафактных запчастей, а на складе обнаружили готовые к отправке сотни тяговых хомутов для вагонов. На каждом стояло клеймо Уралвагонзавода. Но к нижнетагильскому предприятию эта пиратская продукция не имеет никакого отношения, отмечает 1 канал. По данным следствия, один из четырех задержанных преступников раньше работал на УВЗ. Тогда-то он и украл чертежи и сертификаты качества детали Уралвагонзавода. Подозреваемые смогли продать около тысячи поддельных хомутов. На каких вагонах они стоят - сейчас это главный вопрос. В любой момент деталь, не отвечающая стандартам качества, может привести к катастрофе.