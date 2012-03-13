В Нижнем Тагиле от имени Пенсионного фонда действуют мошенники
Только за неделю в управление пенсионного фонда поступило около 10 обращений от тагильчан, пострадавших от действий мошенников.
Как сообщили в управлении, лица, которые представляются сотрудникамиПенсионного фонда Российской Федерации, различных негосударственныхпенсионных фондов или просто пенсионного фонда (при этом не уточняется,какого именно) обходят квартиры тагильчан и организуют общедомовыесобрания.
Под предлогом участия в опросе они узнают персональные данные граждан,включая ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта и дату его выдачи.Этого достаточно для совершения аферы. В скором времени гражданину можетпридти извещение о том, что средства его пенсионных накопленийпереведены в один из НПФ, хотя никакого заявления он не подавал.
Мошенники также могут предложить заключить договор об обязательномпенсионном страхованиимежду негосударственным пенсионным фондом изастрахованным лицом, мотивируя это ложными сведениями о том, что позакону граждане обязательно должны перейти в негосударственныйпенсионный фонд.
При неправомерном переводе средств необходимо обратиться втерриториальное управление Пенсионного фонда. Помимо обращения в ПФР,можно написать заявление в НПФ, в котором в настоящее время находятсяваши пенсионные накопления.
За справкой можно обратиться в управление пенсионного фонда РФ по адресу: ул. Красноармейская, 7, кабинет 108.
© TagilCity.ru