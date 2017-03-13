Екатеринбуржец с шумовым пистолетом устроил дебош в центре города
13 марта 2017, 08:30Происшествия
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В столице Урала накануне за нарушение общественного порядка был задержан мужчина. В форме полицейского он ходил по улицам 8 Марта и Большакова.
Сюжеты: Екатеринбург
К приезду сотрудников ППС мужчина успокоился и уснул.
Позже выяснилось, что он год назад был уволен из органов по отрицательным мотивам, пишет E1.ru.
Наказание для нарушителя с шумовым пистолетом выберет суд. Ему грозит до 15 суток ареста.
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