Подозреваемый в проникновении в квартиру через окно и изнасиловании свердловчанин предстанет перед судом

Как сообщает СК по Свердловской области, летом минувшего года мужчина проник через окно в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. В тот день он был пьян. Как установлено следствием, потерпевшую мужчина заметил заранее. Некоторое время он наблюдал за ней через окно, а позже решил посягнуть на ее честь.