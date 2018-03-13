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Сотрудник Евраз НТМК госпитализирован в Екатеринбург с травмой при работе на 7 домне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудник Евраз НТМК госпитализирован в Екатеринбург с травмой при работе на 7 домне

13 марта, 16:10ПроисшествияИрина Анисимова
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