Сотрудник Евраз НТМК госпитализирован в Екатеринбург с травмой при работе на 7 домне

Источники редакции сообщили, что во время ночной смены 11 марта один из сотрудников получил травму на рабочем месте. По их словам, ему попала в глаз горячая окалина.

На седьмой домне прилетела горячая окалина в глаз рассказал источник редакции.

Собеседники также сообщили, что пострадавший сотрудник был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Сейчас он пребывает там на лечении.

Редакция TagilCity.ru запросила информацию по произошедшему в пресс-службе Евраз НТМК. Комментарий по травме получить пока не удалось.