Сотрудник Евраз НТМК госпитализирован в Екатеринбург с травмой при работе на 7 домне
13 марта, 16:10ПроисшествияИрина Анисимова
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Работник Евраз НТМК получил травму во время работы на 7 домне ночью 11 марта. По информации из источников редакции, сотрудник пострадал от попавшей в глаз окалины и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Источники редакции сообщили, что во время ночной смены 11 марта один из сотрудников получил травму на рабочем месте. По их словам, ему попала в глаз горячая окалина.
На седьмой домне прилетела горячая окалина в глаз рассказал источник редакции.
Собеседники также сообщили, что пострадавший сотрудник был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Сейчас он пребывает там на лечении.
Редакция TagilCity.ru запросила информацию по произошедшему в пресс-службе Евраз НТМК. Комментарий по травме получить пока не удалось.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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