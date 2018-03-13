Свердловчанин собирается подать в суд на «Связной» за два кредита на один телефон

При оформлении покупки екатеринбуржцу предварительно одобрили кредит в «Альфа-Банке», но затем банк отказал мужчине. Тогда в «Связном» переоформили документы и согласовали кредит в «ХКФ Банке», который предоставил мужчине 68 тысяч рублей.