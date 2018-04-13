Обыски и допросы прошли по делу о торговле детьми в Екатеринбурге

Известно, что была допрошена юрисконсультант дома ребёнка Елена Колясникова. Также сыщики провели допрос московской семьи, интересовавшейся усыновлением детей. Документация и личные дела детей воспитанников дома ребёнка были изъяты и проанализированы.

Также были проведены обыски и изъятие документов по вопросам работы отдела опеки в Чкаловском районе столицы Урала. В полицию направлено поручение о проверке движения финансов по счетам вышеназванных учреждений. Кроме того, свердловчан, которые что-либо знают о противоправных действиях в отношении детей, просят сообщать по телефону 8 (343) 297-71-60.

Напомним, 30 марта текущего года в сети появилась информация о системе по торговле правами на усыновление сирот. Говорилось о том, что опека требует с потенциальных приёмных семей деньги, передаёт издание «Znak.com».