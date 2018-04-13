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Руководитель сысертского ООО ТД «ЗЭТ» задолжал работникам более 2,7 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководитель сысертского ООО ТД «ЗЭТ» задолжал работникам более 2,7 миллионов рублей

13 апреля, 21:50Происшествия
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