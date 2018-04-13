Руководитель сысертского ООО ТД «ЗЭТ» задолжал работникам более 2,7 миллионов рублей

Проверка показала факт нарушения руководством сысертского ООО «Торговый дом "Завод элементов трубопровода"» законодательства.

С декабря 2016 года по март 2017 года представители руководства предприятия в корыстных целях не выдавали зарплату 35 работникам. Задолженость превысила сумму 2,7 миллионов рублей.

Кроме того, генеральный директор ООО оштрафован по ч. 1 ст. 5.27 административного кодекса.

Арбитражный суд признал предприятие в марте 2017 года банкротом, однако год спустя по заявлению прокуратуры суд постановил взыскать с завода заработные задолженности.

Поскольку задолженность была образована в корыстных целях, в отношении руководства завода также возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.