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Замдиректора Свердловской кадастровой палаты умер на рабочем месте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замдиректора Свердловской кадастровой палаты умер на рабочем месте

13 апреля, 18:05Происшествия
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