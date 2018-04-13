Замдиректора Свердловской кадастровой палаты умер на рабочем месте
13 апреля, 18:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 апреля заместитель директора кадастровой палаты Свердловской области Владимир Ефимов умер на своем рабочем месте.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии, 56-летний Ефимов умер из-за сердечного приступа. Инсайдеры федерального ведомства предполагают, что нагрузке на сердце способствовала тяжелая работа и сложные отношения с начальством..
Погибший считался главным претендентом на пост главы кадастровой палаты Свердловской области. Нынешний руководитель палаты Владимир Вафин часто брал больничный, а также тратил много времени на конфликт с главой свердловского управления Росреестра Игорем Цыганашем.
У Ефимова остались жена и двое детей-студентов, передает «URA.ru».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей