Житель Екатеринбурга задушил знакомую во время застолья (ФОТО)

25 марта в Екатеринбурге во время застолья произошла ссора между мужчиной и женщиной. Подозреваемый набросился на знакомую и задушил её. Дождавшись наступления темноты, он вынес тело на улицу и спрятал за гаражами, засыпав снегом.

Мужчину задержали в результате совместной работы СКР и полиции. Задержанный прошёл тестирование на полиграфе, которое выявило его причастность к убийству. После предъявления накопленных следователями доказательств мужчина сознался в содеянном.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, на данный момент мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, материалы в скором времени будут готовы к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК России по Свердловской области