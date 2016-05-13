В Екатеринбурге во время урагана у строительного крана выпало стекло и разбило несколько соседних машин (ФОТО)

По словам очевидцев, все соседние машины были усыпаны крошкой битого стекла. Две иномарки пострадали больше других - у них разбиты задние стекла.

Владельцы Ford Focus и Mitsubishi Lancer уже обратились в полицию. На месте побывал дознаватель, он зафиксировал повреждения.

Известно, что представители строительной компании, владеющей краном, подтвердили, что выпавшее стекло принадлежит именно их башенному крану.