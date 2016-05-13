В Екатеринбурге во время урагана у строительного крана выпало стекло и разбило несколько соседних машин (ФОТО)
13 мая 2016, 10:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 мая ураган принес разрушения в Екатеринбург: от сильного ветра у строительного крана рухнуло лобовое стекло. Конструкция упала прямо на припаркованные неподалеку автомобили.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, все соседние машины были усыпаны крошкой битого стекла. Две иномарки пострадали больше других - у них разбиты задние стекла.
Владельцы Ford Focus и Mitsubishi Lancer уже обратились в полицию. На месте побывал дознаватель, он зафиксировал повреждения.
Известно, что представители строительной компании, владеющей краном, подтвердили, что выпавшее стекло принадлежит именно их башенному крану.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей