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В Екатеринбурге во время урагана у строительного крана выпало стекло и разбило несколько соседних машин (ФОТО)
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В Екатеринбурге во время урагана у строительного крана выпало стекло и разбило несколько соседних машин (ФОТО)

13 мая 2016, 10:20Происшествия
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