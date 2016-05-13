В Каменске-Уральском при пожаре погиб двухлетний мальчик: происшествие расследуется следственным комитетом

Следственным органам известно, что погибший ребёнок воспитывался матерью вместе с тремя другими детьми. Женщина злоупотребляла спиртным, семья состояла на учете в органах опеки.

По материалам прокурорской проверки, социальные службы не проводили с семьей необходимую работу. Потому в прокуратуре считают возможным привлечение к ответственности должностных лиц, чья работа с семьей была недостаточной.

Ранее, по факту произошедшей трагедии, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Другие дети из семьи погибшего ребёнка переданы в специальный реабилитационный центр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Расследование уголовного дела взяло под свой контроль руководство прокуратуры Свердловской области.