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В Каменске-Уральском при пожаре погиб двухлетний мальчик: происшествие расследуется следственным комитетом
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В Каменске-Уральском при пожаре погиб двухлетний мальчик: происшествие расследуется следственным комитетом

13 мая 2016, 10:40ПроисшествияПавел Щербина
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