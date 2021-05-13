В горах Абхазии потерялись туристы из Нижнего Тагила (видео)

В состав туристической группы, поиски которой почти сутки идут в верховьях реки Гумиста в Абхазии, входят жители Нижнего Тагила и других городов Урала и России.

Сообщение о том, что туристическая группа из России не может самостоятельно спуститься с высокогорья из-за одного из туристов, которому нужна медицинская помощь, поступило в МЧС Абхазии в 11.20 в среду, 12 мая, следует из сообщения на официальном сайте ведомства. Известно, что в состав группы входят любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места своего нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился на встречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Видео: пресс-служба МЧС Абхазии В ведомстве отметили, что после того, как российские туристы смогут спуститься, будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах человека. Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в рамках спасательной операции в горах Абхазии сотрудники МЧС пять километров несли на носилках туристку из Екатеринбурга. Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)

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