В Нижнем Тагиле неизвестные облили женщину бензином и подожгли
13 июня 2012, 13:03Происшествия
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Во время выходных в Нижнем Тагиле случилось страшное происшествие. Ранним утром 10 июня, в 4:38, неизвестные облили бензином продавщицу в киоске и подожгли.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидентпроизошел в киоске на улице Добролюбова. Пострадавшая - женщина 29-ти летполучила ожоги 2-3 степени лица и плеч.
Сейчас женщина находится в ЦГБ №1 в травматологическомотделении, состояние удовлетворительное. На данный момент устанавливается ущерби проводится расследование.
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