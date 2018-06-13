10-летний мальчик в Тюмени упал с набережной в реку и утонул

Ребенок упал с первого яруса набережной. На место были вызваны бригады скорой помощи и спасатели, которым не удалось найти мальчика.

Очевидцы написали в соцсети, что мальчик катался на самокате и не удержал равновесие. По словам представителей ГИМС, ребенок гулял вместе с друзьями по набережной без сопровождения взрослых.

Пятеро водолазов работали на месте происшествия до полуночи, в результате тело ребенка было найдено. На данный момент следователи СКР уточняют все обстоятельства трагедии, пишет Nashgorod.ru.