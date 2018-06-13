Квартира на ул. Зари в Нижнем Тагиле сгорела из-за не потушенной сигареты (ВИДЕО)

Известно, что горела квартира на восьмом этаже дома №99 по улице Зари. Официальная причина – неосторожное обращение с огнём. Как выяснили спасатели, хозяин жилища оставил непотушенный окурок.

Мужчина поступил в городской токсикологический центр с ожогами второй степени тяжести, а также с отравлением продуктами горения, передаёт «Тагил-ТВ».