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Квартира на ул. Зари в Нижнем Тагиле сгорела из-за не потушенной сигареты (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартира на ул. Зари в Нижнем Тагиле сгорела из-за не потушенной сигареты (ВИДЕО)

13 июня, 22:30Происшествия
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