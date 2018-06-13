Квартира на ул. Зари в Нижнем Тагиле сгорела из-за не потушенной сигареты (ВИДЕО)
13 июня, 22:30Происшествия
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В ночь на 11 июня в Нижнем Тагиле на Вагонке произошёл пожар, в котором пострадал человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что горела квартира на восьмом этаже дома №99 по улице Зари. Официальная причина – неосторожное обращение с огнём. Как выяснили спасатели, хозяин жилища оставил непотушенный окурок.
Мужчина поступил в городской токсикологический центр с ожогами второй степени тяжести, а также с отравлением продуктами горения, передаёт «Тагил-ТВ».
Напомним, вечером 12 июня в Нижнем Тагиле на Вагонке произошёл пожар, который уничтожил имущество жильцов из трёх домов.
Видео: «Тагил-ТВ»
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