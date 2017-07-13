31-летнего работника екатеринбургского предприятия раздавило бетонной плитой

В уральской столице произошло ЧП. Около 14 часов 13 июля рабочие предприятия «Уралкварц» разгружали бетонные плиты. Одна из них упала на 31-летнего мужчину, работающего в это время на производственной площадке. Он погиб на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью, сообщает «Политсовет».