31-летнего работника екатеринбургского предприятия раздавило бетонной плитой
13 июля 2017, 17:10Происшествия
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В Екатеринбурге при разгрузке одного из рабочих придавило каменной плитой.
Сюжеты: Екатеринбург
В уральской столице произошло ЧП. Около 14 часов 13 июля рабочие предприятия «Уралкварц» разгружали бетонные плиты. Одна из них упала на 31-летнего мужчину, работающего в это время на производственной площадке. Он погиб на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью, сообщает «Политсовет».
На место выезжали спецслужбы. Будет проведен ряд следственных мероприятий по установлению причины несчастного случая.
По предварительной информации, были нарушены правила техники безопасности при проведении производственных работ. Предприятие «Уралкварц» занимается поставкой изделий кварцевого агломерата — столешниц, каминов, подоконников, ступеней.
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