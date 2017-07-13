Перелом ребер получил велосипедист в результате ДТП в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
13 июля 2017, 09:00Происшествия
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На Тагилстрое 12 июля в вечернее время произошло ДТП с участием автомашины «ВАЗ-21099» и велосипедиста.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобилист двигался по ул. Металлургов. В этот момент по ул. Балакинская двигался велосипедист. На пересечении улиц произошло столкновение.
В результате аварии велосипедист – мужчина 1989 г.р. – получил травмы: перелом ребер и ушиб плеча. Сейчас он находится на лечении. Степень вины обоих участников инцидента устанавливается, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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