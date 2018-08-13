Неизвестные разбили машину кандидата в депутаты в Екатеринбурге

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12 августа 2018 года в Екатеринбурге неизвестные выбили стекла в машине одного из кандидатов в депутаты городской думы.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Новый день»
Пострадавший сообщил, что перед этим кто-то пытался проникнуть к нему домой.
Накануне, поздно вечером, мне разбили машину. Незадолго до этого двое неизвестных пытались проникнуть в мою квартиру. Выборы?задается вопросом пострадавший.
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Полиция разбирается в обстоятельствах происшествий.
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