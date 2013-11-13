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Супруги из Нижнего Тагила получили 260 часов обязательных работ за обман полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Супруги из Нижнего Тагила получили 260 часов обязательных работ за обман полиции

13 ноября 2013, 14:30Происшествия
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