Супруги из Нижнего Тагила получили 260 часов обязательных работ за обман полиции
13 ноября 2013, 14:30Происшествия
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Накануне Тагилстроевский районный суд признал виновными супругов Максимовых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
По данным прокуратуры Тагилстроевского района, в августе 2013 года в ночное время женщина, не имея права на управление транспортным средством, решила прокатиться на авто мужа. В итоге повредила припаркованные рядом машины, и, бросив машину супруга, скрылась с места ДТП.
Супруги решили схитрить и заявили об угоне. В ходе оперативных мероприятий даже сами активно разыскивали свой автомобиль, но по прошествии времени их обман был раскрыт.
Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом деянии и назначил Максимову наказание в виде 100 часов обязательных работ, а его супруге с учетом роли в совершении преступления – 160 часов обязательных работ.
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