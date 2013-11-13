Супруги из Нижнего Тагила получили 260 часов обязательных работ за обман полиции

По данным прокуратуры Тагилстроевского района, в августе 2013 года в ночное время женщина, не имея права на управление транспортным средством, решила прокатиться на авто мужа. В итоге повредила припаркованные рядом машины, и, бросив машину супруга, скрылась с места ДТП.

Супруги решили схитрить и заявили об угоне. В ходе оперативных мероприятий даже сами активно разыскивали свой автомобиль, но по прошествии времени их обман был раскрыт.

Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом деянии и назначил Максимову наказание в виде 100 часов обязательных работ, а его супруге с учетом роли в совершении преступления – 160 часов обязательных работ.