В селах под Нижним Тагилом сгорели два частных дома, баня и автомобиль

Ночью загорелся частный двухквартирный дом селе Новопаньшино на улице Карла Маркса. Огонь охватил площадь в 132 квадратных метра. Из-за удалённого источника воды к тушению пожара были привлечены дополнительные силы — добровольная пожарная дружина. Воду пришлось подвозить из реки Ямбарка, которая находится на расстоянии одного километра. По факту пожара ведется проверка, причина устанавливается.

Около восьми утра сообщение о пожаре поступило из деревни Захаровка. Там на улице Свердлова сгорели автомобиль Chevrolet Niva, баня и надворные постройки. Кроме того, огонь повредил чердак, стены и домашнее имущество в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 116 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина. Открытое горение удалось ликвидировать через час. Причина пожара устанавливается.