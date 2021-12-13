Взрыв в Серпуховском монастыре. Что известно на данный момент

Взрыв в Серпуховском монастыре. Что известно на данный момент
Взрыв в Серпуховском монастыре. Что известно на данный момент
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: 1MI
Взрыв прогремел утром 13 декабря в Серпуховском монастыре. В результате пострадало более десятка человек. Что известно о происшествии на данный момент?

Взрыв произошел у входа в гимназию. В это время учащиеся гимназии совершали утреннюю молитву. Устройство было самодельным, пишет «Лента.ру».

В результате был задержан 18-летний Владислав Струженков. Он является бывшим воспитанником гимназии, он выпустился в 2020 году. Возможной причиной такого поступка, по данным источников «Интерфакса», мог стать буллинг. Прежде чем активировать устройство, молодой человек некоторое время сидел у входа в гимназию.

Предполагается, что устройство сработало у Струженкова в руках самопроизвольно, когда он опустил руку, чтобы переложить мачете, которое у него также было с собой, сообщают источники «Ленты.ру». Они добавляют, что если бы дверь в монастырь была открыта, то жертв оказалось бы больше.

В результате происшествия пострадали 12 воспитанников, в том числе и сам нападавший. Дети не получили серьезных травм. Сильнее всего пострадал 15-летний подросток. Он опаздывал и находился в момент взрыва близко к Струженкову. В результате он получил осколочные ранения ноги.

Сам нападавший получил тяжелые травмы. По данным Telegram-канала Baza молодому человеку оторвало ногу и к моменту прибытия медиков он был без сознания. На данный момент молодой человек жив, сообщает «Лента.ру». Однако его состояние оценивается как крайне тяжелое. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ.

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