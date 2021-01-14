«Пришла сообщить о краже»: в отделе полиции Нижнего Тагила скончалась старушка

Происшествие случилось 13 января. В 17.25 пожилая женщина пришла в отделение полиции № 17 на улице Тельмана.
Старушка обратилась к сотруднице полиции, стоявшей на посту и рассказала, что хочет сообщить о краже. Бабушке посоветовали присесть на скамейку около дежурной части, говорит Валерий Горелых.
Глава пресс службы добавил, что в 17.30 пенсионерке стало плохо и она оказалась без сознания. Сотрудники МВД вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики доехали за 14 минут, но к их приезду женщина была уже мертва.
По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.