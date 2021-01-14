«Пришла сообщить о краже»: в отделе полиции Нижнего Тагила скончалась старушка

«Пришла сообщить о краже»: в отделе полиции Нижнего Тагила скончалась старушка

Сегодня, 17:24ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась в здании отдела полиции. Она пришла написать заявление о краже, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествие случилось 13 января. В 17.25 пожилая женщина пришла в отделение полиции № 17 на улице Тельмана.

Старушка обратилась к сотруднице полиции, стоявшей на посту и рассказала, что хочет сообщить о краже. Бабушке посоветовали присесть на скамейку около дежурной части, говорит Валерий Горелых.

Глава пресс службы добавил, что в 17.30 пенсионерке стало плохо и она оказалась без сознания. Сотрудники МВД вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики доехали за 14 минут, но к их приезду женщина была уже мертва.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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