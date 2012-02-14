«Мобильные» интернет-мошенники создают новые угрозы для пользователей сети
Не открывайте подозрительные ссылки в Интернете, которые предлагают вам посетить через смс-рассылку с короткого номера. Это может активизировать вредоносную программу на телефоне и ваши данные «утекут» к мошенникам, предупреждают эксперты. Об этом пишет «Российская газета».
Но на самом деле способов мошенничества значительно больше. В Интернетесуществует множество «липовых» услуг, которые рекламируются через смси с помощью ссылок на сайты, куда можно перейти с помощью телефона.Например, предлагается «похудеть по телефону» или получить сведенияиз закрытых баз данных правоохранительных органов, налоговых инспекций.
Предложенияо «липовых услугах» фиксируются каждые одну-две минуты, говорит экспертпо антивирусным программам Сергей Голованов. Огромное количестворекламных площадок в Интернете выкуплено, чтобы продвигать такуюинформацию. При этом операторы связи не имеют к этому никакогоотношения.
Эксперты советуют ни в коем случае не переводить деньгина незнакомые номера и не оставлять о себе персональную информациюв социальных сетях