«Мобильные» интернет-мошенники создают новые угрозы для пользователей сети

Но на самом деле способов мошенничества значительно больше. В Интернетесуществует множество «липовых» услуг, которые рекламируются через смси с помощью ссылок на сайты, куда можно перейти с помощью телефона.Например, предлагается «похудеть по телефону» или получить сведенияиз закрытых баз данных правоохранительных органов, налоговых инспекций.

Предложенияо «липовых услугах» фиксируются каждые одну-две минуты, говорит экспертпо антивирусным программам Сергей Голованов. Огромное количестворекламных площадок в Интернете выкуплено, чтобы продвигать такуюинформацию. При этом операторы связи не имеют к этому никакогоотношения.