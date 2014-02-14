Два сбитых пешехода и травмированный водитель – сводка происшествий Нижнего Тагила

Так, вчерашним утром в 10:50 водитель Hyundai, мужчина 1971г.р., следуя по маршруту 101 (с. Николо-Павловское - Нижний Тагил), на 14 км 426 м южного подъезда к городу, сбил женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение ЦГБ №4 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудного отдела позвоночника.

Второе ДТП с участием пешехода зарегистрировано Гальянке. В 18:30 водиnель Opel, мужчина 1972 г.р., следуя по Октябрьскому проспекту, напротив дома №2 сбил мужчину 1962 года рождения. Как сообщает Отделение пропаганды ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар, где и находился пострадавший. Он был доставлен в ЦГБ №3 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левой голени. После оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Третья авария случилась в 16:20, когда на улице Серова лоб в лоб столкнулись Skoda и Volkswagen. Дело в том, что водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Уже после оформления ДТП водитель Volkswagen обратился за помощью в больницу. Сейчас он на стационарном лечении, у мужчины ушиб грудной клетки.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что во время движения водители выбирают небезопасный скоростной режим, при этом, наезжая на обочину или выбоины на проезжей части, теряют контроль над управлением транспортного средства, особенно в зимний период, когда условия движения и видимость дороги осложняет обильный снегопад или метель, и образующиеся завихрения за движущимся автотранспортом.

Садясь за руль автомобиля, каждый водитель должен отдавать себе отчет, что он управляет источником повышенной опасности и от его грамотных и умелых действий зависит безопасность поездки, -- комментируют вчерашний день в ГИБДД.