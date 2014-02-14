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Два сбитых пешехода и травмированный водитель – сводка происшествий Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два сбитых пешехода и травмированный водитель – сводка происшествий Нижнего Тагила

14 февраля 2014, 15:15Происшествия
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