Накануне в Екатеринбурге умерла девочка, на которую водитель погрузчика вывалил груду снега

По данным следствия, 4 февраля 2016 года около 15 часов 20 минут подозреваемый, управляя трактором на берегу Нижне-Исетского пруда города Екатеринбурга, расположенного вдоль улицы Рощинской, при проведении снегоуборочных работ и выполняемых на тракторе манёвров, выгрузил собранный в ковш снег на снежный отвал (снежную гору), возле которого находилась 10-летняя девочка, тем самым, засыпав ее снегом, в результате чего от отсутствия воздуха у потерпевшей развилась асфиксия (удушение). В этот же день пострадавшая была доставлена сотрудниками скорой медицинской помощи в больницу, и вплоть до 13 февраля девочка находилась в состоянии комы. 13 февраля 2016 года, около 11 часов, находясь в отделении реанимации, потерпевшая, к сожалению, скончалась, не приходя в сознание.

Указанное уголовное дело уже соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбуждённым в отношении подозреваемого органами полиции по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В настоящее время по соединённому в одно производство уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается активный сбор доказательств в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Допрошены в качестве потерпевших родители ребёнка, допрошены в качестве свидетелей руководство и другие представители управляющей компании, сотрудники Роспотребнадзора, также допрашиваются и иные лица. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела умершей девочки в целях установления точной причины смерти. Анализируется интересующая следствие документация. В ближайшее время следователем СКР подозреваемому будет предъявлено обвинение, также будет решаться вопрос об избрании в отношении водителя экскаватора-погрузчика соответствующей меры пресечения.

Необходимо отметить, что в рамках расследования уголовного дела будут самым тщательным образом выясняться не только правомерность действий непосредственных исполнителей, но и полнота и своевременность мер, которые должны были приниматься конкретными ответственными лицами для предотвращения доступа посторонних граждан к месту работы снегоуборочной техники и обеспечению безопасности работ по уборке снега.